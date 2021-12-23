Konya’da feci kaza! Kamyonet TIR’a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı

Yaralılardan Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.



