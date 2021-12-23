Konya'da feci kaza! Kamyonet TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı
Konya kara yolunda TIR'la çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman (39) ile kızı Derya Halman (17) yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman (43) ve 3 çocuğu ile TIR şoförü de yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı 23 HL 471 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı.
Yaralılardan Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 AGİ tablosu netleşti! Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için AGİ ne kadar ve kaç TL oldu? AGİ kalktı mı?
- The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
- MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara...
- Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?
- Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler merakla bekliyor! KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri açıklandı mı?
- Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...
- Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...
- 23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...
- Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...