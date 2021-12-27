27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

Son dakika haberine göre Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y. hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA