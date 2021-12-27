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Gaziantep’te eski karısının arabasını yakmaya kalkıştı! Engel olan kayınpederini öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Gaziantep’te eski karısının arabasını yakmaya kalkıştı! Engel olan kayınpederini öldürdü

Gaziantep’te, 67 yaşındaki Bekir Yıldırım, kızının otomobilini benzin dökerek yakmaya çalışmasını önlediği için tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanarak katledildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hatice Yıldırım (35), "Asıl hedefi beni öldürmekti" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre olay, geçen gün gece Fıstıklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Aslan (37) geçen sene ayrıldığı eski eşi Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti.

ESKİ KARISININ ARABASINI BENZİN DÖKÜP YAKACAKTI

Hatice Yıldırım'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet Aslan, daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi.

YARDIMA KOŞAN BABA CANINDAN OLDU

Bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Yıldırım, babasını arayarak konuyu anlattı. Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Yıldırım ile eski damadı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Aslan yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Yıldırım, aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Aslan ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Aslan ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇOCUKLARIM BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR"

Babasının ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, eski eşinin asıl hedefinin kendini öldürmek olduğunu söyledi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir yıl önce boşandıklarını ve eski eşinin yurt dışına gittiğini anlatan Hatice Yıldırım, "3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye geri döndü ve çocuklarımızı görmek istediğini söyledi. Ama çocuklarım babalarıyla görüşmek istemiyordu. Çocukların görüşmek istemediğini söyleyince beni tehdit etmeye başladı. Tehditler yüzünden 1,5 ay önce mahkemeye başvurdum ve uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen tehditlerini sürdürüyordu" dedi.

"BABAMI 5 DEFA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ"

Hafta sonu kardeşinin yanına gittiğini ve eski eşinin iş yerine gelip, aracını yakacağını söylemesi üzerine babasını aradığını anlatan Hatice Yıldırım, "Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. Çocuklarım kendisi ile görüşmek istemediği için beni iş yerimi ve aracımı yakmakla tehdit etti. Sonra iş yerine gitmiş ve aracıma benzin dökmüş. Olayı duyunca babama haber verdim. Babam gidince aralarında tartışma çıkıyor. Tartıştıktan sonra babamı beş defa bıçaklayarak öldürmüş. Oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışında olduğum için bunu yapamadı. Hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti" diye konuştu.

Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Mehmet Aslan'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

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