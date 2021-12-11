Babasının ekmek teknesi mezarı oldu! Korkunç kaza



"Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla"

Kazayı gören bir vatandaş ise "Sese geldik güm diye bir ses dedik acaba araba mı takla attı? Geldik başka bir şey yok. Tek bir şoför arkadaşımız vardı. Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla. Pompada çalışan personel ile birlikte geldik, söndürdük Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.