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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

Antalya'da geri geri giden şoförün aracının altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Kötü haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" ifadeleriyle gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ardından, "Ben ne yaptım, hayatım bitti" diyerek gözyaşı döken şoför ise adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:07
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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.15 sularında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki Doğ-Sel Sitesi içinde yaşandı.

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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

38 yaşındaki V.G., site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ürün bıraktı.

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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

V.G., iddiaya göre, başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladı.

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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

KADIN METRELERCE ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Bu sırada yoldan geçen 68 yaşındaki Dürdane Eser, aracın altında kaldı. Aracın altında birinin kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında birkaç metre sürüklenen yaşlı kadını aracın altından itfaiye ekipleri çıkardı.

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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü V.G. ise ekip aracıyla olay yerinden polis merkezine götürüldü.