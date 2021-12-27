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Kadıköy'de velileri isyan ettiren görüntü! İlkokul müdürü hakkında soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Kadıköy’de velileri isyan ettiren görüntü! İlkokul müdürü hakkında soruşturma

İstanbul Kadıköy'de Şener Birsöz İlkokulu müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı A.K. hakkında idari soruşturma başlattığını duyururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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