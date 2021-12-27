Duygu Delen öldürüldü mü? Adli tıp raporunda ortaya çıktı

ÜST KURUL: "DUYGU DÜŞERKEN CANLI"

Dava dosyasında mevcut olan tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgulara göre Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğunu aktarıldı.

"TELLERE TEMAS NEDENİYLE DÜŞÜŞ POZİSYONU DEĞİŞEBİLİR"

30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu belirtildi. Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığının bilinemediği aktarılan raporda, "Yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi.

Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, otopsisinde sağ kol, sağ önkol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda mahkeme heyeti tarafından sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.