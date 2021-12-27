Duygu Delen öldürüldü mü? Adli tıp raporunda ortaya çıktı
Gaziantep'te yaşayan Duygu Delen şüpheli bir şekilde erkek arkadaşının evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. 17 yaşında hayatını kaybeden kızın ölümüne dair araştırmada cinayet olup olamayacağına dair deliller incelendi.
Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.
Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eylemi esnasında tellere olan temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik olabileceği aktarıldı.
Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından Adli Tıp Kurumunda talep edilen rapor 7'nci duruşmanın ardından mahkemeye gönderildi.
Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.
DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ
Mahkeme heyeti ATK'ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.
ÜST KURUL: "DUYGU DÜŞERKEN CANLI"
Dava dosyasında mevcut olan tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgulara göre Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğunu aktarıldı.
"TELLERE TEMAS NEDENİYLE DÜŞÜŞ POZİSYONU DEĞİŞEBİLİR"
30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu belirtildi. Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığının bilinemediği aktarılan raporda, "Yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi.
Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, otopsisinde sağ kol, sağ önkol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebilir" ifadeleri kullanıldı.
Raporda mahkeme heyeti tarafından sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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