25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel'in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel'in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

Türkiye'yi ayağa kaldıran öğretmen şiddetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel'in ifadesinin ardından 10 yaşındaki çocuğu kurtaran meslektaşı Gülcan Ünlü'nün ifadesi de ortaya çıktı. Küçük öğrenciyi kurtaran öğretmen Ünlü'nün sözleri herkesi şoke etti. Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel ne dedi?

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:37
  • 1
  • 19
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) sözleri akıllara durgunluk verdi. Aksaray'daki öğretmen şiddesine tepki yağmıştı! Şüphelinin İfadesi duyanları şaşırttı. Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

ÖĞRENCİYİ O ÖĞRETMEN KURTARDI

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

  • 3
  • 19
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

  • 4
  • 19
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

  • 5
  • 19
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

İL MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açıp görevinden uzaklaştırdı.