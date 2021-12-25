25 Aralık 2021, Cumartesi
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel'in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran öğretmen şiddetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel'in ifadesinin ardından 10 yaşındaki çocuğu kurtaran meslektaşı Gülcan Ünlü'nün ifadesi de ortaya çıktı. Küçük öğrenciyi kurtaran öğretmen Ünlü'nün sözleri herkesi şoke etti. Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel ne dedi?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:37
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