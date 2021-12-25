Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel’in sözleri ortaya çıktı! Gülcan Ünlü skandalı gözler önüne serdi

ÖĞRENCİYİ O ÖĞRETMEN KURTARDI

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.