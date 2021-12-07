İzmirlilerin yağmurla imtihanı! Yolları ve dükkanları su bastı esnaf kovalarla su taşıdı
Yıllardır İzmirlilerin bitmek tükenmek bilmeyen altyapı sorunu vatandaşları çileden çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı sokak ve dükkanları yağmur sularıyla doldu. Esnaf, ellerine aldığı kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar hareket etmekte zorluk yaşadı.
ESNAF DÜKKANLARDA KOVALARLA SU BOŞALTTI
Kentin en önemli alışveriş noktalarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak, sular altında kaldı.
Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi.
Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak suları dükkanlarından boşaltmaya çalıştı. Tıkanan rögarlar demir çubukla açılmaya çalışıldı.
Dükkanını su basan esnaf, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. 10 dakika yağmur yağınca burası suyla doluyor" dedi.
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