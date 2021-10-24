CHP'nin kalesi İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Yine vatandaşı bir başına bıraktılar
İzmir'de bir törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir türlü tamamlanmayan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kılıçdaroğlu, yıllardır evlerine geçemeyen öfkeli vatandaşlara, "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." yanıtı vererek yangına körükle gitti.
İzmir'de, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesi nedeniyle vatandaşların protestolarıyla karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalara imza attı.
Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehrin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Hükümet'le konuşun, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.
Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı.
"BU SÖYLENECEK KELİME Mİ?"
Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.
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