Böyle takı görülmedi: Tam 75 metre uzunluğunda
Kastamonu'nda dünyaevine giren çifte arkadaşları tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı. 75 metre uzunluğunda para takan arkadaşları damada, "Aşkım bulaşıklar bitti, çamaşırları asayım mı" yazılı önlük giydirerek, ipe bağlanmış ayva da verdi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Merve ve Taner Aran çifti, düzenledikleri düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin en mutlu günündeki takı törenlerinde ise ilginç anlar yaşandı.
Çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen ve yaklaşık 75 metre uzunluğuna ulaşan para takıldı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 75 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi.
Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı. Uzun kuyruk oluşturarak çiftin arkadaşları tarafından salona getirilen paralar, çiftin etrafında döndürüldü.
Paraların arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrasında, damat ve gelin, paraların arasında adeta kayboldu.
Takı merasiminin ardından damadın boynuna ipe bağlanmış ve '5'i bir yerde'yi andıran ayvalar iple asıldı. Damada ayrıca, "Aşkım bulaşıklar bitti, çamaşırları asayım mı" yazılı önlük ile eldiven giydirildi.
İlginç anların yaşandığı takı merasimi, düğün törenine katılan vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
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