Burdur’da yoğun sağanak! Mahalle göle döndü
YAŞAM İHA
Burdur’da yoğun sağanak yağışların ardından Bucak ilçesinde bir mahalle adeta göle döndü. Ahır ile evleri su basarken hayvanlar için kullanılan yemler kullanılamaz duruma geldi.
Aniden sağanak yağışa dönmesi ile mahallenin bir kısmı adeta göle döndü.
"YARDIM İSTİYORUZ"
Ahırda bulunan hayvanlar ahırlardaki su sebebiyle uzun saatler ayakta beklerken sular altına kalan yemler ise kullanılamaz hale geldi.
Evine ve ahırına su basan Mustafa Özdil, "Yağmur bir anda bastırdı, evlerimiz ahırlarımız su içerisinde kaldı. Halen yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle bile güçlükle ilerliyoruz. Yemlerimizin hepsi ıslandı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım istiyoruz" diyerek seslendi.
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