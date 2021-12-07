Burdur’da yoğun sağanak! Mahalle göle döndü

Evine ve ahırına su basan Mustafa Özdil, "Yağmur bir anda bastırdı, evlerimiz ahırlarımız su içerisinde kaldı. Halen yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle bile güçlükle ilerliyoruz. Yemlerimizin hepsi ıslandı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım istiyoruz" diyerek seslendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN