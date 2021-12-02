CHP’li İzmir Büyükşehir’de bütçe tartışması! Sulamaya yılda 50 milyon TL nasıl ödendi?

Erhan Çalışkan, "İzmir'de yaşayan herkes bütçenin halini soruyor. Bakıldığı zaman 18 milyar gibi devasa bir bütçe var. 30 ilçe bütçesini de eklendiğimiz zaman 26 milyar gibi bir rakam ulaşılıyor. Bu bütçe pek çok bakanlığın bütçesinden daha fazla." dedi.