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CHP’li İzmir Büyükşehir’de bütçe tartışması! Sulamaya yılda 50 milyon TL nasıl ödendi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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CHP’li İzmir Büyükşehir’de bütçe tartışması! Sulamaya yılda 50 milyon TL nasıl ödendi?

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, bütçe görüşmelerinde bazı kalemlere harcanan para ile ilgili açıklama yapamadığı belirtiliyor. Yılda 50 milyon TL bahçe sulamaya nasıl harcandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Erhan Çalışkan anlattı.

30 Ekim itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe görüşmeleri tamamlandı. Ancak bütçe konusunda tartışmalar devam ediyor. A Haber mikrofonlarına AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın önemli değerlendirmeleri oldu.

Erhan Çalışkan, "İzmir'de yaşayan herkes bütçenin halini soruyor. Bakıldığı zaman 18 milyar gibi devasa bir bütçe var. 30 ilçe bütçesini de eklendiğimiz zaman 26 milyar gibi bir rakam ulaşılıyor. Bu bütçe pek çok bakanlığın bütçesinden daha fazla." dedi.

Erhan Çalışkan'ın öne çıkan sözleri:

"Bu para İzmir'in parası, vatandaş vergisini ödüyor. Devlet vergiyi toplayıp buraya gönderiyor. İzmirli vergisine sadık bunları ödüyor. İşte devlet bu paraları getirip belediyeye veriyor yatırım yapması için ama burada durum öyle değil.

Vatandaş hizmet istiyor ama bütçe görüşmelerinde belediye 'ben borçlanıyorum' diyor ama hizmet yok ortada. İZSU ve ESHOT'un giderleri daha fazla bu sene 3 milyara yakın yine borç alacak.

Neden borç alıyor? Çünkü öz kaynaklarını doğru kullanamıyor. Öz kaynaklar nereye gidiyor? Belediyenin buna cevabı çok garip: Duba toplatacağım, heykel saydıracağım, Türk-İslam düşmanı karikatür yarışması düzenleyeceğim.

İşte bunlardan sonra yatırıma para kalmıyor ve maalesef borçlanma meydana geliyor. Şu anda 2 milyar 813 milyon bütçe açığı var. İşte burada da yatırım yapmak için borçlanma meydana gelecek.

Belediye şirketleri 2022 yılında 950 milyon lira zarar edecek. Bunu kabullendiler.

Bütçe kitapçığına bakıldığı zaman 50 milyon TL sulamaya para harcandığını göremezsiniz. Çeşitli adlar altında açılan hesapların içinde detaylar gizlidir. Tunç Soyer bilbordlarda iklim değişiminden kuraklıktan bahsediyor.

Devasa reklamlar yapılıyor, programlarda bununla ilgili sloganlar atılıyor ama 50 milyon TL su giderini düşürecek bir şey yok. Park, bahçe sulamak için 50 milyon para harcıyor. Arıtma tesisleri milyonlarca litre suyu arıtıyor ama sulamada kullanmıyor.

Çağdaş belediyelerin hepsinde arıtma suları park ve bahçeler için kullanılır. İzmir'de 1 milyon 750 bin ton süt üretiliyor ama belediye 20 bin ton süt alıyor. Reklamlar müthiş ama gerçekler ortada."

CHP’li İzmir’de para nereye akıyor? CHP'Lİ İZMİR'DE PARA NEREYE AKIYOR?
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