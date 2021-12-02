Son dakika: İzmir’de CHP ve İYİ Parti’den istifa eden 27 kişi MHP’ye katıldı

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi.







Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

Bir süre önce CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ederek MHP'ye katılan Özgür Günlü ise istifasında, "CHP'nin, terör örgütleriyle arasına mesafe koymamasının etkili olduğunu" kaydetti.

MHP'de olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Günlü, "Yuvamda vatanımıza hizmet edeceğim." dedi.

Konuşmanın ardından MHP'ye katılanlara rozetleri, İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.