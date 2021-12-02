Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep 3 aylık bebek yaşıyor mu, öldü mü? Gaziantep’te babası tarafından korkunç şekilde şiddete maruz kalan Cihan bebeğin durumu hakkında doktorlar açıklama yaptı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini korkunç şekilde dövdü. Bebeğine işkenceler yapan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gaziantep bebek öldü mü? Gaziantep 3 aylık bebek son durum sorgulanıyor.
Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep 3 aylık bebek öldü mü, yaşıyor mu? Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda, fabrika işçisi Yunus Göç isimli şahıs, evinde ağlayan bebeğini dövdü. İşkence görüntüleri sosyal medyada gündeme otururken, Yunus Göç yakalanarak gözaltına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen minik Cihan'ın yaşam mücadelesi ise sürüyor. Peki; Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep'te 3 aylık bebek yaşıyor mu?
ÖLDÜ İDDİALARINA YANIT GELDİ
Gaziantep'te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin öldüğü yönündeki haberlere, tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesinden yalanlama geldi. ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
Gaziantep'te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır, bebeğin tedavisi titizlikle devam ediyor"
Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir.
Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir" ifadelerine yer verdi.
GAZİANTEP BEBEK SON DURUM!
Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.
Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, "Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.
Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var.
Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu" diye konuştu.
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