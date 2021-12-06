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Esenyurt'ta ‘yok artık’ dedirten olay: Arabanın arkasına saklanıp tuvaletini yaptı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Esenyurt’ta ‘yok artık’ dedirten olay: Arabanın arkasına saklanıp tuvaletini yaptı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında bir arabanın arkasına gizlendiğini sanarak ‘pes’ dedirten bir davranış sergiledi. Şahıs pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün öğle sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

SOKAK ORTASINDA BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI

Sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

RAHATLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞOKE OLDU

Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"PİSLİĞİ GÖRDÜĞÜMDE SOKAK HAYVANLARININ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık."

Esenyurt’ta şok eden görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı ESENYURT'TA ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ: SOKAK ORTASINDA TUVALETİNİ YAPTI
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