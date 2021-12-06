Aç kalan kurtlar tehlikeli sınırı geçti! Böyle görüntülendiler

Aziz Abdal, Zel, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi; akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatıyla kendisine hayran bırakıyor.