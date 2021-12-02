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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç'ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te gelen olay, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Henüz birkaç aylık bebeğine, annesinin yokluğunu fırsat bilip işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün eşine söyledikleri kan dondurdu. Zavallı bebeğe sayısız tokat atarak ağlamasını durdurmaya çalışan baba Yunus Göç, eşi tarafından kayda alınmıştı. Cani adam eşine "o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren bebeğin durumu yavaş yavaş iyiye gittiği de doktoru tarafından dün açıklanmıştı. İşte Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayın tüyler ürperten arka planı...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:53Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:56