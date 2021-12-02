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Haberler Galeri Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç'ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç'ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te gelen olay, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Henüz birkaç aylık bebeğine, annesinin yokluğunu fırsat bilip işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün eşine söyledikleri kan dondurdu. Zavallı bebeğe sayısız tokat atarak ağlamasını durdurmaya çalışan baba Yunus Göç, eşi tarafından kayda alınmıştı. Cani adam eşine "o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren bebeğin durumu yavaş yavaş iyiye gittiği de doktoru tarafından dün açıklanmıştı. İşte Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayın tüyler ürperten arka planı...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:56
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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Gaziantep'te 1 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada anne Semra Göç'ün 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifadeye ulaşıldı Eşi Yunus Göç'ün bebek ağlarsa anne Semra Göç'e, "Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak" şeklinde kan donduran bir tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi.

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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, "Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarakta ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım" dedi.

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Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME
Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim.