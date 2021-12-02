Gaziantep bebek döven baba | Cani adam Yunus Göç’ün eşine söyledikleri kan dondurdu! Vicdanı kurumuş bunun

AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME

Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim.