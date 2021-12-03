Beşiktaş’ta trafiğe girmek istemeyen taksiciden tuhaf tepki: Gel sen sür
YAŞAM DHA
Beşiktaş’ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik sebebiyle yola girmek istemeyen taksici yolcuları aracından indirdi. Mesafenin trafik sebebiyle 26 dakika süreceğini belirten taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" diye konuştu.
Yolcunun cep telefonu ile kayda aldığı olay Beşiktaş'ta meydan geldi.
26 DAKİKA SÜRÜYOR DİYE İNDİRDİ
Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.
"GEL SEN SÜR"
26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, "Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.
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