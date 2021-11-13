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Taksiciden gazeteciye çirkin saldırı: Kafana sıkarım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Taksiciden gazeteciye çirkin saldırı: Kafana sıkarım

Üsküdar'da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, 'karşıya geçme' bahanesiyle araca alınmayınca şoför ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmayı kayıt alan Fıstık'a küfür ve 'kafana sıkarım' diye tehditler savuran taksici, sosyal medyadan da tepki çekti.

Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi.

İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı.

Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu. O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi. Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

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