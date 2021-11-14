14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Üsküdar'da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı

İstanbul Üsküdar'da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
İstanbul Üsküdar’da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir taksicinin yolcuyu "kafana sıkarım" diyerek tehdit etmesinin ardından bölgede denetim başladı. Emniyet ekiplerinin sivil operasyonunda polisleri araca almayan taksi sürücülerine ceza yağdı.

Üsküdar'da taksilere yönelik yapılan denetimlerde, yolcu kılığında taksiye binmek isteyen sivil polis memurlarını araca almayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Üsküdar'da dün bir taksi sürücüsünün 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçtiği ve kendisini videoya alan yolcuya hakaret ettiği anların ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Altunizade mevkinde sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yolcu kılığında taksilere binmek isteyen sivil polis memurlarını araçlarına almayan taksi sürücüleri tespit edildi.

Araçlarına yolcu kabul etmeyen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı ticari taksilerin İBB tarafından çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere 'İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesine uyarınca bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan denetimlerde sürücülerinin yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.

Taksiciden gazeteciye çirkin saldırı TAKSİCİDEN GAZETECİYE ÇİRKİN SALDIRI
İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak? İBB'NİN YENİ TAKSİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA