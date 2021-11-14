İstanbul Üsküdar’da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı

Araçlarına yolcu kabul etmeyen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı ticari taksilerin İBB tarafından çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere 'İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesine uyarınca bin 339 lira idari para cezası uygulandı.