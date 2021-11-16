Esenyurt’ta taksiciyle yolcunun para anlaşmazlığı! Demir sopayla tehdit anları kamerada





Edinilen bilgilere göre olay, geçen gün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir adam ile ticari taksi şoförü arasında 'Ücreti eksik verdin' tartışması çıktı. Adam, tartışmanın ardından araçtan indi. Bir müddet sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine başka bir taksici geldi.