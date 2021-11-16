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Esenyurt’ta taksiciyle yolcunun para anlaşmazlığı! Demir sopayla tehdit anları kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Esenyurt’ta taksiciyle yolcunun para anlaşmazlığı! Demir sopayla tehdit anları kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu kişi ile taksi şoförü arasında ücret tartışması çıktı. Minibüse binip oradan uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene başka bir taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.



Edinilen bilgilere göre olay, geçen gün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir adam ile ticari taksi şoförü arasında 'Ücreti eksik verdin' tartışması çıktı. Adam, tartışmanın ardından araçtan indi. Bir müddet sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine başka bir taksici geldi.

MİNİBÜSE BİNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi.

DEMİR SOPAYLA TEHDİT ETTİ

Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.



Fazla para istediği iddia edilen taksicinin demir sopa ile yabancı uyruklu müşteriye tehdidi kamerada FAZLA PARA İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİNİN DEMİR SOPA İLE YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİYE TEHDİDİ KAMERADA

Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

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