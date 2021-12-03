Aylarca tehdit edilen çift komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

ÇOCUĞUN BAŞINDAN AŞAĞI ÇAY DÖKMÜŞ

Saldırgan şahıstan defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen Volkan Büyükatak, "Yazın benim çocuğumla yan dairenin çocuğu aşağıda oynarken bu şahsın camının önünde tartışmaya başlamışlar. Bu şahıs da o anda elindeki çayı benim çocuğumun başından aşağıya döküyor. Dışarı çıkıyor, kulağından ve boynundan darp etmiş, saksıdaki kumu üzerine boşaltmış. Çocukta tabii ağlayarak eve gelmiş. Beni eşim aradı, çocuğu darp etmiş diye. Eşim, 'Onu ara, ben onunla muhatap olmak istemiyorum, onu şikayet edeceğim' diye söyledi. Ben de aradım 'Bunu neden yaptın, bunlar çocuk, ne alıp veremediğin var? Gamze seni şikayet etmeye karakola gidiyor' dedim. 'İstediğiniz yere verin, ne yapıyorsanız yapın' dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün binanın içine yazılar yazmaya başladı. Binadakileri üzerimize kışkırttı. Her gün duvarlara yazılar yazdı. Tehdit etti" şeklinde konuştu.