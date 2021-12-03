03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aylarca tehdit edilen çift komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

Aylarca tehdit edilen çift komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Aylarca tehdit edilen çift komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

Ankara’da çocuklarını dövmesi sebebiyle şikayette bulunan çift komşularının aylardır tehdidine maruz kaldıklarını söyledi. 3 gün önce komşuları tarafından bıçaklı saldırıya uğradıklarını iddia eden çift, saldırganın en ağır ceza ile yargılanmasını talep etti. Bıçaklı saldırı anları saniye saniye görüntülendi.

İddialara göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir binada ikamet eden H.H.K. adlı şahıs, 4 ay önce camının önünde oyun oynadığı arkadaşı ile üst komşularının oğlu S.B.'yi (7) gürültü çıkarttığı için dövdü.

Durumu duyan anne Gamze Büyükatak (35) ve baba Volkan Büyükatak (35), H.H.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

HER GÜN TEHDİT ETTİ

Hakkındaki suç duyurusunu öğrenen H.H.K., çifti tehdit etmeye başladı. Tehditlerinin boyutunu her gün artıran H.H.K., aileyi cep telefonuyla arayıp tehditlerine devam etti.

BİNANIN HER YERİNDE KÜFÜRLÜ TEHDİTLİ YAZILAR

Bununla da yetinmeyen şahıs, çifti hedef alan küfür, hakaret, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı yazıları apartmanın çeşitli yerlerine yazmaya başladı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olayların aylardır bu şekilde devam ettiğini ve alt komşuları tarafından 3 gün önce bıçaklı saldırıya uğradıklarını ileri süren Büyükatak çifti, kendilerine sürekli küfürler eden komşularının neden böyle yaptığını konuşmak için kapısına gittiklerini fakat uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu gözlerini hastanede açtıklarını söyledi.

KAMERADAN KAÇTI AMA BAŞARAMADI

Yaralı çift, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce güvenlik kamerasına yakalanmamak için kameranın görüş açısıyla oynadığını fakat başaramadığını da iddia etti. Bıçaklı saldırının gerçekleştiği o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.

ÇOCUĞUN BAŞINDAN AŞAĞI ÇAY DÖKMÜŞ

Saldırgan şahıstan defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen Volkan Büyükatak, "Yazın benim çocuğumla yan dairenin çocuğu aşağıda oynarken bu şahsın camının önünde tartışmaya başlamışlar. Bu şahıs da o anda elindeki çayı benim çocuğumun başından aşağıya döküyor. Dışarı çıkıyor, kulağından ve boynundan darp etmiş, saksıdaki kumu üzerine boşaltmış. Çocukta tabii ağlayarak eve gelmiş. Beni eşim aradı, çocuğu darp etmiş diye. Eşim, 'Onu ara, ben onunla muhatap olmak istemiyorum, onu şikayet edeceğim' diye söyledi. Ben de aradım 'Bunu neden yaptın, bunlar çocuk, ne alıp veremediğin var? Gamze seni şikayet etmeye karakola gidiyor' dedim. 'İstediğiniz yere verin, ne yapıyorsanız yapın' dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün binanın içine yazılar yazmaya başladı. Binadakileri üzerimize kışkırttı. Her gün duvarlara yazılar yazdı. Tehdit etti" şeklinde konuştu.

"EŞİME DÖNDÜĞÜM ANDA BENİ BIÇAKLAMIŞ KAŞIMI VE SİNİRLERİMİ OYNATAMIYORUM"

Komşusunun son günlerde aşırı agresif tavırlar sergilediğini belirten Büyükatak, "Son günlerde ise eşim çocuğumu sabahları okula götürmek için evden çıktığı esnada eşime sürekli el hareketleri, sözlü taciz ve laf atma gibi şeyler yapmış. Eşim de beni aradı. Ağlayarak durumu anlattı. Sonra eve gelince konuşmak için aşağıya indim. İndiğimde aramızda bağrışmalar oldu. Eşim bağrışmaları duyunca aşağıya indi. Ben eşime döndüğüm anda beni bıçaklamış. Yüzümde kalıcı bıçak izi kalmış, kaşımı ve sinirlerimi oynatamıyorum. O sırada ben sırtımı dönerken, eşimi de 3 yerinden bıçakladı. Kanları durduramıyorduk. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Bizi alıp hastaneye götürdüler. Can güvenliğimiz tehlikede, bıçaklandık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da tehdidine maruz kaldıkları komşusunun bıçaklı saldırısına uğradılar İSTANBUL'DA TEHDİDİNE MARUZ KALDIKLARI KOMŞUSUNUN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA