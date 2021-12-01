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Fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur’un son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sultangazi'de, fırtına sırasında bir binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Huriye Pulur, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde oturduğu binanın çatısını oğluyla onardığı sırada karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Pulur'un (72) cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adlı Tıp Kurumu morgundan alınarak, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsü köyüne getirildi.

Pulur'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Pulur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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