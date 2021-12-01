Başakşehir’de kabus anları! Çatı uçtu, direk devrildi o anlar kamerada
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle bir binanın çatısı uçtu. Ardından da elektrik direğini devirdi. Kabus anları saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yaşandı. Meteoroloji'nin peş peşe gelen uyarıları üzerine İstanbul'da etkili olan lodos sebebiyle Başakşehir'deki bir binanın çatısı uçtu.
Adeta kağıt gibi uçan çatının bir kısmı elektrik direğini devirirken, öteki kısmı karşı binanın camlarına çarparak kırdı.
ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI
Olay sırasında sokağın boş olması, yaşanabilecek olası bir yaralanmanın önüne geçti. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIM BİZE BİR ŞEY OLACAK MI DİYE"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan sokaktaki iş yeri sahibi Hasan Karalar, "Ben buradaydım, canlı canlı olayları gördüm. Birdenbire rüzgarın etkisiyle karşı binanın çatısı uçtu, elektrik direğini yıktı, karşı binanın camını parçaladı. Kimseye zarar gelmedi, birkaç maddi zarar oldu. Yolu kapattı. Korku dolu anlar yaşadım bize bir şey olacak mı diye. Buradan gelen insanları uyararak korumaya çalıştım" diye konuştu.
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