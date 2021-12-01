Başakşehir’de kabus anları! Çatı uçtu, direk devrildi o anlar kamerada

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIM BİZE BİR ŞEY OLACAK MI DİYE"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sokaktaki iş yeri sahibi Hasan Karalar, "Ben buradaydım, canlı canlı olayları gördüm. Birdenbire rüzgarın etkisiyle karşı binanın çatısı uçtu, elektrik direğini yıktı, karşı binanın camını parçaladı. Kimseye zarar gelmedi, birkaç maddi zarar oldu. Yolu kapattı. Korku dolu anlar yaşadım bize bir şey olacak mı diye. Buradan gelen insanları uyararak korumaya çalıştım" diye konuştu.