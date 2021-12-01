Demir çubukla 73 yaşındaki eşini canice döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı
Kocaeli’nde eşi tarafından canice şiddet gören 73 yaşındaki Hatice E., sığınma evine alındı. Şiddet gösteren vahşi eşi ile ilgili ise yasal işlem başlatıldı.
ŞİKAYETLERİ GEÇERLİ SAYILMADI
Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Hatice E., her seferinde eşi H.E. ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı.
DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜ
Yaşlı kadın son olarak geçtiğimiz günlerde eşi tarafından demir çubukla dövüldü. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice E. kadın sığınma evine götürüldü. Şiddet uygulayan eşi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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