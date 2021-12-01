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Demir çubukla 73 yaşındaki eşini canice döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Demir çubukla 73 yaşındaki eşini canice döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

Kocaeli’nde eşi tarafından canice şiddet gören 73 yaşındaki Hatice E., sığınma evine alındı. Şiddet gösteren vahşi eşi ile ilgili ise yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 73 yaşındaki karısını demir çubukla döven zanlı ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hatice E., uzun süre kocası tarafından şiddet gördü.

ŞİKAYETLERİ GEÇERLİ SAYILMADI

Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Hatice E., her seferinde eşi H.E. ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı.

DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜ

Yaşlı kadın son olarak geçtiğimiz günlerde eşi tarafından demir çubukla dövüldü. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice E. kadın sığınma evine götürüldü. Şiddet uygulayan eşi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eşinden her gün şiddet gören 73 yaşındaki kadın koruma altına alındı EŞİNDEN HER GÜN ŞİDDET GÖREN 73 YAŞINDAKİ KADIN KORUMA ALTINA ALINDI
73 yaşındaki eşini döve döve bakın ne hale soktu! 73 YAŞINDAKİ EŞİNİ DÖVE DÖVE BAKIN NE HALE SOKTU!

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