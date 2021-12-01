Demir çubukla 73 yaşındaki eşini canice döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.