İstanbul’da lodosun etkisi devam ediyor! Tabelayla uçan da var arabası suya gömülen de

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan şiddetli lodos ve fırtına yüzünden Esenyurt'ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli fırtınaya ait çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri tabela ile birlikte uçtu. Rüzgarın etkisiyle metrelerce uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle geri dükkana girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.