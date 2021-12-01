İstanbul'da lodosun etkisi devam ediyor! Tabelayla uçan da var arabası suya gömülen de
Büyükçekmece'de etkili olan fırtınada park halinde bulunan hafif ticari aracı, dev dalgalar denize uçurdu. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Esenyurt'ta geçtiğimiz gün yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir vatandaş, tabela ile metrelerce havaya uçtu.
Olay, dün öğle saatlerinde Güzelce Mahallesi'nde bulunan marinada yaşandı.
Etkili olan lodos nedeniyle oluşan yüksek dalgalar bu sırada park halinde bulunan hafif ticari aracı denize uçurdu. Olayda aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Olay sonrası yaşananlar korku ve panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz gün yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir vatandaş, tabela ile metrelerce havaya uçtu. Şans eseri uçan vatandaşa bir şey olmazken o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Üretim yapan başka bir iş yerinde ise patlayan vitrinde çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.
Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan şiddetli lodos ve fırtına yüzünden Esenyurt'ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli fırtınaya ait çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri tabela ile birlikte uçtu. Rüzgarın etkisiyle metrelerce uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle geri dükkana girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
ÇALIŞANLAR ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Bir başka görüntü ise Adile Naşit Bulvarında kaydedildi. İş yerinde çalışan işçiler kuvvetli rüzgar nedeniyle işi durdurup imalathaneden çıktılar. Bu olaydan saniyeler sonra şiddetli rüzgara dayanamayan cam cephe çökerek iş yerine girdi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.
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