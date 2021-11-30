Türkiye'yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı İstanbul'da 130 kilometreye çıktı. İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ta fırtına 6 can aldı, çok sayıda da yaralı var. AFAD, ülke genelindeki olumsuz hava koşulları hakkında son durumu açıkladı. İşte il il son durum...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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