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Türkiye'yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı İstanbul'da 130 kilometreye çıktı. İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ta fırtına 6 can aldı, çok sayıda da yaralı var. AFAD, ülke genelindeki olumsuz hava koşulları hakkında son durumu açıkladı. İşte il il son durum...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:45
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Türkiye’yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları yaşanan illerdeki son durum ile ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada olumsuzluk yaşanan illerdeki son durum şöyle:

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Türkiye’yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

İSTANBUL

29.12.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir.

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Türkiye’yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir.

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Türkiye’yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

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Türkiye’yi lodos vurdu! AFAD açıkladı: İşte il il son durum

Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde İstanbul AFAD Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindedir.