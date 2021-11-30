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İstanbul'daki lodos felaketinde can veren Elif Şanver'in abisi konuştu: Çocuğunu korumuş! Kendini feda etmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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İstanbul’daki lodos felaketinde can veren Elif Şanver’in abisi konuştu: Çocuğunu korumuş! Kendini feda etmiş

İstanbul Esenyurt'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatının aldında kalan Elif Şanver'in yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor. Şanver 2,5 yaşındaki çocuğunu korumak için üstüne kapanmış, çocuğunu kurtarmayı başaran anne hayatını kaybetmişti. Elif Şanver'in ağabeyi Aydın Kılıç "Çatı uçmuş, Elif de çocuğu korumak için çocuğun üzerine atmış kendini. Çocuğunu korumuş kendini feda etmiş. Şu anda çocuk evde durumu iyi" diye konuştu.

Dün öğle saatlerinde Elif Şanver ve 2.5 yaşındaki kızı Zeynep Şanver, Elif Şanver'in annesine gitmek üzere yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. Elif Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elif Şanver'in yakınları bugün cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Elif Şanver'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Esenyurt Yeşil Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Esenyurt'ta toprağa verilecek.

"TORUNUM CANIM CİĞERİM"
Elif Şanver'in kayınbabası İbrahim Şanver, "Benim torunum canım ciğerim onu ben yanımdan ayırmam bundan sonra. Ben burada değildim. Gelinim torunumla birlikte annesine gitmek için dışarı çıkmış. Yoldan geçerken üzerine çatı düşmüş, çocuğunun üzerine kapanmış gelinim, çocuğa bir şey olmasın diye. Cam balkon kafasının arkasına düşmüş" dedi.

"ÇOCUĞUNU KORUMUŞ KENDİNİ FEDA ETMİŞ"
Elif Şanver'in ağabeyi Aydın Kılıç, "Çatı uçmuş, Elif de çocuğu korumak için çocuğun üzerine atmış kendini. Çocuğunu korumuş kendini feda etmiş. Şu anda çocuk evde durumu iyi" diye konuştu.


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