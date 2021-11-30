İstanbul’daki lodos felaketinde can veren Elif Şanver’in abisi konuştu: Çocuğunu korumuş! Kendini feda etmiş

"TORUNUM CANIM CİĞERİM"

Elif Şanver'in kayınbabası İbrahim Şanver, "Benim torunum canım ciğerim onu ben yanımdan ayırmam bundan sonra. Ben burada değildim. Gelinim torunumla birlikte annesine gitmek için dışarı çıkmış. Yoldan geçerken üzerine çatı düşmüş, çocuğunun üzerine kapanmış gelinim, çocuğa bir şey olmasın diye. Cam balkon kafasının arkasına düşmüş" dedi.