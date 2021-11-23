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Son dakika: Tekirdağ'da korkunç kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: Karı koca öldü, 15 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Son dakika: Tekirdağ’da korkunç kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: Karı koca öldü, 15 yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, fabrikanın servis midibüsü ile çarpışan otomobil, hurdaya döndü. Kazada 47 yaşındaki Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




Kaza, sabah saatlerinde Muratlı- Büyükkarıştıran yolunda meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

KARI KOCA ÖLDÜ, 15 YARALI
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, hayatını kaybetti, midibüsteki 15 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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