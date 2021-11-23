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Kırmızı ışık ihlali can aldı: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Kırmızı ışık ihlali can aldı: 1 ölü 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kavakdibi mevkisi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Yücel T. yönetimindeki 52 RF 940 plakalı otomobil, Adem D.'nin kullandığı 55 GL 495 plakalı otomobile, ardından da Salih Zafer B. yönetimindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Yücel T. ve yanındaki eşi Nurdan T ile diğer sürücülerden Adem D. yaralandı. Adem D.'nin aracında bulunan Kemal Gül ise yaşamını yitirdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel ve Nurdan T. çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kemal Gül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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