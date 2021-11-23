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Pendik’te acilde doktora saldıran zanlıdan skandal savunma

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Pendik’te acilde doktora saldıran zanlıdan skandal savunma

Pendik Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiası ile ilk önce adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan zanlı M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının akabinde tekrar gözaltına alındı. Adliyeye yeniden sevk edilen M.İ. verdiği ifadede hemşirelik yaptığını, olay günü alkollü olduğunu belirterek "Bilincim yerinde değildi" sözleriyle kendisini savundu.




Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sularında yaşandı. Emniyet güçleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu öne süren M.İ. hastanenin acil servisinde çalışan Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına kolluk güçleri ile etraftaki vatandaşlar müdahale etti.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki Doktor Esma Demir, emniyetteki ifadesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, 17 Kasım günü saat 4.30 sıralarında M.İ.'nin adli rapor almak amacıyla polisler tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Hasta M.İ.'nin tedavi amacıyla müşahede odasına alındığını ve tedavi sırasında hastanın kendisine arkadan saldırarak saçlarını çektiğini belirtti. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı.

TEKRAR YAKALANDI

Adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.İ. burada savcıya ifade verdi. Savcılık "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan şüpheli M.İ.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"BUNUNLA MI UĞRAŞACAĞIM!"

Şüpheli M.İ.'nin hakimlikteki sorgusunda "Kasten yaralama kastım yoktur, bilincim yerimde değildi. Asla yapacağım bir şey değildir. Ben kendim de hemşireyim, doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım, doktor hanımın 'Bu serumu çıkarmış ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam olarak bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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