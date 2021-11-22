Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberi! Aile fertlerinden 8 kişi... (Müslüme Yağal olayında neler yaşandı?)
Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile fertlerinden 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Öte yandan Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir açıklama yaptı ve "Soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi. Peki, Müslüme Yağal'ın kaybolması ve ölüme giden süreçte neler yaşandı? İşte yaşam haberimizin ayrıntıları...
SON DAKİKA: Mersin'in Gülnar ilçesi'nde Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI KARARI GETİRİLDİ
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da küçük kızın açık bir arazide ölü bulunması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuğun ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."
MÜSLÜME YAĞAL OLAYINDA NELER YAŞANDI?
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
MÜSLÜME YAĞAL'IN DEDESİ İBRAHİM YAĞAL'DAN AÇIKLAMALAR
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal, üzgün olduklarını belirterek, devletin gereken her şeyi yaptığını söyledi.
Dede Yağal, yaptığı açıklamada, 3 kızının eşleriyle hala konar göçer geleneğini sürdürdüklerini söyledi.
Hayatını kaybeden torunu Müslüme Yağal'ın, kızı Selvi Yağal'ın kızı olduğunu ifade eden Yağal, "Yazı Konya'nın Bozkır ilçesinin dağlarında geçirdiler. Havalar soğuyunca tekrar Gülnar'a göç ettiler. Çocuk, çadırın yanında oynarken kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu bilemiyorum." dedi.
Aramalar sürerken torununun sağ bulunacağını düşündüklerini ve hep dua ettiklerini belirten Yağal, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.
Yağal, şunları kaydetti:
"Maalesef 10 gün sonra kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta torunumun cansız bedenine ulaşılmış. Oraya nasıl gittiği, nasıl öldüğü araştırılıyor. Bizler Karaman'da ikamet ettiğimiz için torunumu Karaman'a defnettik. Zaten yaşasaydı okul zamanları bizim yanımızda kalacaktı. Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı, Allah razı olsun. Kızım, damadım, torunlarım cenazeye katılamadı. Şimdi eşim, oğlum Gülnar'da keçilerin başına gitti. Ben burada kaldım."
Minik Müslüme'nin dedesine taziye ziyaretinde bulunan Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman da olay nedeniyle tüm Türkiye olarak üzüldüklerini söyledi.
Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yaman, "Ben aileye başsağlığı, melek olan Müslüme'ye Allahtan rahmet diliyorum. Keşke yaşanmasaydı. Konar göçer yaşam çok zor. Bu çocuklar bu zorluklarla büyüyor. Bu Yörüklük devam etmek zorunda çünkü Yörüklerimiz, bizlerin, dağlarımızın, ormanlarımızın sigortaları. Üreterek milli ekonomiye katkı sağlıyorlar. Yalnız şunu göz ardı etmeyelim, nerede olursak olalım, çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Gülnar'da gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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