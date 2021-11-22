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Şişli'de 25 kişilik ‘meydan’ savaşı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Şişli’de 25 kişilik ‘meydan’ savaşı!

İstanbul Şişli’de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları ortaya çıkan hemen hemen 25 kişi arasında kavga çıktı. Uzun süre kavga eden kalabalık cep telefonu kamerasına kaydedilirken, bazı şahıslar "vurun" diye bağırması tarafların şiddetini arttırdı.

Olay, geçen gün öğle sularında Şişli'de yer alan boş bir arsada meydana geldi.

25 KİŞİ BİRBİRİNE DALDI

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.

Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu.

"VURUN VURUN"

Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

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