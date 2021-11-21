Müslüme’ye ne oldu, katili kim? Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki minik Müslüme ölüm sebebi!
Müslüme ölüm sebebi! Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki minik Müslüme’ye ne oldu? Türkiye’yi gözyaşlarına boğan olay Mersin’de gerçekleşmişti. Müslüme Yağal isimli bir çocuk kaybolduktan sonra 10 gün boyunca didik didik aranmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu olayda acı haber geldi. Minik Müslüme’nin cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzağında bulundu. Küçük çocuğun cesedinin bir dağın tepesinde bulunması cinayet ihtimalini akıllara getirdi. Aile fertleri gözaltına alınırken, cesette darp izi olmadığı yönünde iddialar ortaya çıktı.
Müslüme nasıl öldü? Müslüme'ye ne oldu? Müslüme katili kim? Türkiye'nin konuştuğu olayda Müslüme ölüm sebebi araştırılıyor. 10 gün boyunca aranan minik Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzakta bulundu. Müslüme'nin Yörük ailesiyle birlikte Bardas köyünden geçerken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Küçük kızın cansız bedeninde darp izine rastlanmadı.
MÜSLÜME'YE NE OLDU?
Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de doğurdu.
Müslüme'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, küçük kız bugün ebediyete uğurlandı. Müslüme'nin cansız bedeni Karaman'da toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, olayla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.
Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı.
Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.
MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?
Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uğur, "Aile fertlerinin sorgulaması devam ediyor. Diğer taraftan da resmi olmayan bilgiler doğrultusunda 10 günlük arama sonrasında Müslüme'nin cansız bedeni bulunmuştu ancak görgü tanıklarının ifadesine göre cesedin 10 günlük olmadığı yönünde bilgiler aldığımızı söyleyebiliriz. Cesedin birkaç günlük olduğu ifade ediliyor." dedi.
DARP İZİ YOK
Uğur, "Diğer taraftan da Müslüme'yi bir kadın çoban bulmuştu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde.
Cesedin de vücut bütünlüğünün korunduğu yönünde bilgiler var. Herhangi bir darp izi olmadığı yönünde." şeklinde konuştu.
SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Ensonhaber'in haberine göre; 23 Eylül'de Ahmet Türedi tarafından köylerinden geçtikleri sırada çekilen görüntülerde, minik Müslüme elindeki üzümle kameraya poz verdi.
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- Müslüme’ye ne oldu, katili kim? Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki minik Müslüme ölüm sebebi!
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