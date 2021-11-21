Müslüme’ye ne oldu, katili kim? Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki minik Müslüme ölüm sebebi!

DARP İZİ YOK

Uğur, "Diğer taraftan da Müslüme'yi bir kadın çoban bulmuştu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde.

Cesedin de vücut bütünlüğünün korunduğu yönünde bilgiler var. Herhangi bir darp izi olmadığı yönünde." şeklinde konuştu.