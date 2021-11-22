Son dakika: Siirt’te zırhlı askeri araç devrildi
Son dakika... Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı.
Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmayı başardı.
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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