Senelerdir kayıp oğlunu arayan anneden Müslüme açıklaması: Acısını yüreğimde hissettim
Konya’da, 5.5 seneden beri haber alınamayan Yasin’in annesi Ümmü Şahin’in sözleri yürek yaktı. Şahin, “Müslüme’nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin’immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim” dedi.
Konya Akören'de kaybolduğu zaman 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı esnada kaybolan Yasin Şahin 5,5 senedir bulunamadı.
Senelerdir oğlunun yolunu gözleyen Ümmü Şahin "Müslüme'nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin'immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. Belki benim oğlumun da bir mezarı olur diye içime umut doğdu" şeklinde konuştu.
2016'DAN BERİ ORTADA YOK
Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.
24 GÜN BOYUNCA DÖRT KOLDAN ARANDI
Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, Ankara'dan gelerek çalışma yaptı. Ancak yine de bir ize rastlanılmadı.
"YASİN'İMMİŞ GİBİ ACI HİSSETTİM"
Yıllardır oğlunu yolunu gözleyen anne Ümmü Şahin, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10'uncu gün cesedi bulunan Müslüme için çok üzüldüğünü söyledi. Anne Şahin, "Müslüme yavrumuza çok üzüldüm. İnşallah bulunur diye çok dua ettim. Bu yavrumuz bulunup, ailesine kavuşsun istedim. Ancak ölüm haberini duyunca Yasin'immiş gibi acı hissettim.
"ÖLÜSÜNE BİLE OLSA GETİRSELER DE BİR MEZARI OLSA DİYORUM"
Allah yakınlarına sabır versin. Bir yandan da en azından bir mezarı var diye kendimi avutuyorum. Ya oda olmasaydı? Ben yıllardır çocuğumun ölüsüne bile olsa getirseler de bir mezarı olsa diyorum. En azından mezarına gidip dua mı ederim, oğlumla dertleşirim. Ama oda yok. 5,5 yıldır dinmeyen bir acı girdabının ortasındayız. Başka Müslüme'ler başka Yasin'ler ailelerinden koparılmasın" dedi.
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