Senelerdir kayıp oğlunu arayan anneden Müslüme açıklaması: Acısını yüreğimde hissettim

"ÖLÜSÜNE BİLE OLSA GETİRSELER DE BİR MEZARI OLSA DİYORUM"

Allah yakınlarına sabır versin. Bir yandan da en azından bir mezarı var diye kendimi avutuyorum. Ya oda olmasaydı? Ben yıllardır çocuğumun ölüsüne bile olsa getirseler de bir mezarı olsa diyorum. En azından mezarına gidip dua mı ederim, oğlumla dertleşirim. Ama oda yok. 5,5 yıldır dinmeyen bir acı girdabının ortasındayız. Başka Müslüme'ler başka Yasin'ler ailelerinden koparılmasın" dedi.