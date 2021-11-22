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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi sarstı. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu. Küçük kızı bulduğunda şalvar, ayakkabı ve montunun üstünde olmadığını söyledi. Olayla ilgili kritik güne girildi. Peki Müslüme nasıl öldü? Bulunduğu bölgeye nasıl gitti? İşte Müslüme'nin ölümündeki soru işaretleri ve yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:16
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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

Kış mevsimini geçirmek için Karaman'dan Mersin'e gelen Yağal ailesi, saat 17.00 sıralarında küçük kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Ekiplerden yardım isteyen aile, kızlarının bulunamaması üzerine Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 200 kişinin katıldığı arama çalışmalarından ise acı haber geldi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban kadın ilk kez konuştu.

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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

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Müslüme’yi bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu! “Kıyafetleri üzerinde değildi”

10 GÜN SONRA ACI HABER

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.