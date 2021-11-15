Şehirler arası yolcu otobüsünde yangın! 21 yolcu saatlerce TEM’de mahsur kaldı

Olay, saat 13.30 sularında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00'da Çorlu'ya gitmek üzere yola çıkan Metro firmasının 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsünün sol lastiğinden aniden dumanlar yükseldi. Dumanı gören yolcular, şoföre söylemesiyle araç yol kenarına park edildi. Biri çocuk toplam 21 yolcu telaşla tahliye edilirken, yangın otobüs personelleri tarafından söndürüldü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir kazanın olmaması için önlem alırken, sürücünün evrakları kontrol etti. İtfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönüp sönmediğini kontrol etti.