Şehirler arası yolcu otobüsünde yangın! 21 yolcu saatlerce TEM’de mahsur kaldı
İstanbul'dan Çorlu istikametine gitmek üzere otogardan yola çıkan yolcu otobüsünün lastiği TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde alev alev yanmaya başladı. Telaşa yol açan yangın kısa süre içinde otobüs çalışanları tarafından söndürülürken, araçtan çıkarılan 21 yolcu hemen hemen 1.5 saat TEM'de kaldı.
Olay, saat 13.30 sularında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00'da Çorlu'ya gitmek üzere yola çıkan Metro firmasının 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsünün sol lastiğinden aniden dumanlar yükseldi. Dumanı gören yolcular, şoföre söylemesiyle araç yol kenarına park edildi. Biri çocuk toplam 21 yolcu telaşla tahliye edilirken, yangın otobüs personelleri tarafından söndürüldü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir kazanın olmaması için önlem alırken, sürücünün evrakları kontrol etti. İtfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönüp sönmediğini kontrol etti.
YOLCULAR TEM'DE MAHSUR KALDI
Otobüs lastiğinin yanması nedeniyle başka araçla seyahat etmek isteyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat TEM Otoyolu kenarında bekledi.
Yolcular durama tepki gösterdi. Bir buçuk saat sonra firmanın başka otobüs göndermesiyle yolcular, beklediği noktandan alınarak yollarına devam etti.
YARALI YOK
Konu hakkında konuşan otobüsün ikinci Kaptanı Fahri Patlak, "Bir anda duman yaptı, duman yapınca durduk, su döktük. Yaralı falan yok. Çorlu'ya gideceğiz" dedi.
Yolculardan Yaşar Erdoğan ise "Lastiklerinden duman gelince dışarı çıktık. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Zaten geç kalktı otobüs, başka yerden geliyordu. Durmadan geldi buraya. Kimseye bir şey olmadı, hala bekliyoruz" diye konuştu.
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