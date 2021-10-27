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TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrentepe mevkiindeki bir otomobilde çıktı.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

Edinilen bilgiye göre, 20 ED 853 plakalı otomobiliyle işten çıkarak evine doğru hareket eden Ali S., Seyrantepe mevkiinde aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

Aracını emniyet şeridinde durduran Ali S., aracındaki yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

Trafikte bulunan diğer sürücüler yangın tüpleriyle Ali S.'ye yardım etmeye çalışırken, başka sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

TEM’de panik: Otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü.

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