Son dakika: TEM’de yağmurda aşırı hız dehşeti!





"MİNİBÜS HIZLA GELİNCE BU HALE GELDİK"

Kazada yaralanan sürücülerden Hüseyin Hakkı Çalık, "Biz yolda seyir halinde olduğumuz sırada burada maddi hasarlı kaza olduğunu gördük yavaşladık. Bizim arkamızdan gelen minibüs hızla gelince taksiye, bize çarparak bu hale getirdi. Yola savrulduk. Karşı şeride taşsaydık belki şu an kurtulamayacaktık. Taksinin içerisinde müşteri varmış. O biraz ağır yaralanmıştı" diye konuştu.