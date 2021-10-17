Son dakika: TEM’de yağmurda aşırı hız dehşeti!
Son dakika haberine göre: Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yağmur nedeniyle TEM Ümraniye’de kayganlaşan yolda aşırı hız sonucu bir araç ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi önündeki araca çarparak bariyerlere savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ümraniye TEM yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BFH 239 plakalı Mercedes Vıto marka araç, sürücünün yağmur sonrası kayganlaşan zeminde aşırı hız yapması sonucu kontrolden çıkarak önündeki ticari taksiye çarptı.
Taksi de çarpmanın etkisiyle bir başka araca çarparak bariyerlere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari taksi içerisinde sıkışan Fatma Küçükel isimli müşteriyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
"MİNİBÜS HIZLA GELİNCE BU HALE GELDİK"
Kazada yaralanan sürücülerden Hüseyin Hakkı Çalık, "Biz yolda seyir halinde olduğumuz sırada burada maddi hasarlı kaza olduğunu gördük yavaşladık. Bizim arkamızdan gelen minibüs hızla gelince taksiye, bize çarparak bu hale getirdi. Yola savrulduk. Karşı şeride taşsaydık belki şu an kurtulamayacaktık. Taksinin içerisinde müşteri varmış. O biraz ağır yaralanmıştı" diye konuştu.
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