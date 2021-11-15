Sönmeyen ateşe arabasını park etti! Fenalaşan eşine böyle hesap verdi: Vallahi görmedim
Bolu'da daha önce yakılan ve kora dönen ateşi fark etmeyen 64 yaşındaki Suat Seyrek, aracını park etti. Issız bölgeye alkol almak için gittiğini belirten Seyrek, olay yerine gelip, fenalaşan eşine ise "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.
Olay, Salıbeyler Mahallesi 1041 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede oturan Suat Seyrek, sabaha karşı, 14 BF 145 plakalı hafif ticari aracıyla ıssız bölgeye alkol almak için gitti. Daha önce başkalarının yaktığı ve kor haline gelen ateşi fark etmeyen Seyrek, üzerine aracını park etti. Uzun süre aracında alkol alan Seyrek, daha sonra dumanları fark edip dışarı çıktı ve aracının yanmaya başladığını görünce müdahale etmeye çalıştı. Seyrek, müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Suat Seyrek'in haberi alan eşi de bölgeye geldi. Araçlarının yanışını gözyaşıyla izleyen kadın, fenalık geçirdi. Ağlayarak kendisine sinirlenen eşini sakinleştirmeye çalışan Suat Seyrek de "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.
Suat Seyrek'in ablası da "Sen niye ateşin tepesine gidiyorsun? Sarhoşsun, görmezsin tabi. Ayık olsan görürdün. Sen yanığın tepesine gidersen araba yanar tabi" diye konuştu.
Suat Seyrek de ağlayarak, "Görmedim, görsem yapar mıyım?" dedi.
'UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK'
Alkollü olan Suat Seyrek, kendisine olayın nasıl olduğunu soran gazetecilere, "Burada ateş yakmışlar, ateş kor halindeymiş. Söndürmeye çalıştım ama başaramadım, tutuştu. Orayı söndürdüm öyle oldu, burayı söndürdüm böyle oldu. Ben arabanın içindeydim görmedim. 'Duman geliyor; nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor?' dedim. Bir baktım, burada bir şey yakmışlar. Sabaha karşı geldim buraya. Uzaktan yakından olayla bir alakam yok. Eşim kızdı. Haklı olarak kızıyordu. Alev halinde değildi, alev halinde olsa ben görürdüm" diye cevap verdi.
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