Son dakika: Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP kayıp Müslüme için harekete geçti

Yalçın'ın yazılı açıklaması şöyle:



"Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır.