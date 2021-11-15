Son dakika: Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP kayıp Müslüme için harekete geçti
Son dakika haberine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarına Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle MHP teşkilatları da harekete geçti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti. Arama çalışmalarına katılan bütün ekipler ve vatandaşların her türlü ihtiyacı Gülnar Belediyesi ve MHP teşkilatı tarafından karşılanacak.
Yalçın'ın yazılı açıklaması şöyle:
"Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır.
YÖRÜK KIZ MÜSLÜME 6 GÜNDÜR ARANIYOR; 'KAÇIRILMA' İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Mersin'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor. Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.
ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.
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