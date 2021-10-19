TEM’de feci kaza!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de bir süre kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi.

Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet ve hafif ticari araç çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.