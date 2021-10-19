TEM'de feci kaza!
EM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Eyüpsultan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 AZZ 298 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Alibeyköy ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç aynı yönde önünde giden 16 KIP 71 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, hafif ticari araç ise savrularak bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de bir süre kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi.
Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet ve hafif ticari araç çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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