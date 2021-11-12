Son dakika: İstanbul’da dehşet! Cani koca tarafından bıçakla öldürüldü! Talihsiz kadından geriye bu kaldı

İstanbul Bahçelievler'de, iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrı yaşıyorlardı. Bir çocuğunu okula götüren Hanife Demirci, eşiyle okulda karşılaştı. Çift burada tartışmaya başladı. Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla karısını boynundan ve karnından ağır yaraladı.