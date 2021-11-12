Son dakika: İstanbul'da dehşet! Cani koca tarafından bıçakla öldürüldü! Talihsiz kadından geriye bu kaldı
Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de, iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğunu okula bırakan talihsiz kadından geriye, evdeki diğer çocuğunun yemesi için aldığı ekmek kaldı. Cinayet tanığı, "Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Adam bir de orada durmuş sigara içiyor, pişkin pişkin." dedi.
İstanbul Bahçelievler'de, iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrı yaşıyorlardı. Bir çocuğunu okula götüren Hanife Demirci, eşiyle okulda karşılaştı. Çift burada tartışmaya başladı. Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla karısını boynundan ve karnından ağır yaraladı.
Hastaneye götürülen kadın, hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis, olay yeri sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek inceleme yaptı.
Bir mahalle sakini, "Biz geldiğimizde kadını bıçaklamıştı. Balkondan gören kadınlar, adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. 'Çocuğu yesin' diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü" dedi.
BAŞINDA SİGARA İÇTİ
Bir başka tanık ise "Sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyordu. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Adam bir de orada durmuş sigara içiyor, pişkin pişkin. O sırada polis geldi zaten. Pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" dedi.
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