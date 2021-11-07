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Antalya'da kadın cinayeti | Önce sevgilisini sonra da kendini öldürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2021
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Antalya’da kadın cinayeti | Önce sevgilisini sonra da kendini öldürdü!

Antalya'da tartıştığı Ayşegül Sert'i tabancayla öldürüp, aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş eden 68 yaşındaki Sadullah Gültürk, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.



KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Antalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.

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