Mahkeme acımadı! Baldız cinayetinde müebbet hapis kararı

Ankara'da 24 yaşındaki Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir çocuğunun babası eşi 27 yaşındaki Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası 31 yaşındaki Leyla Kılınç'ın, Mamak'taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından Abdulsamed Ünal, pompalı tüfekle eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş etti. Başına kurşun isabet eden Kılınç olay yerinde yaşamını yetirirken, Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından 2 el ve yardım etmek için kadını evine alan İ.P.'ye de bir el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal olaydan yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif şekilde yaralandı. Abdulsamed Ünal, olayın ardında teyzesinin evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ünal hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' suçlarından be evinde saklandığı teyzesi ve eniştesi hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçlarından dava açıldı.

'BOŞANMAK İSTEYİNCE ŞİDDETİ ARTTI'

Mahkemede Ünal, Ölen baldızının fuhuş yaptığını, eşini de kötü yola düşürdüğünü iddia ederek, olaydan önce eşini bir aracın içinde uygunsuz şekilde gördüğünü kaydetti. Ünal,"Çocuğumu almak için gittim. Baldızım Leyla, 'yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu. Sonra binadan çıktım" dedi. Eşinin saldırısında yaralı kurtulan Zennure Ünal da eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum, komşumuzu yaraladı" ifadelerini kullandı.

TAKDİR İNDİRİMİ İLE MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Ünal'a, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' verildiği, takdir indirimi ile cezanın 'müebbet' hapse çevrildiği belirtildi. Mahkeme, ayrıca sanık Ünal'a, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 4 ay, olayda yaralanan komşusu İ.P'yi de 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.