İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Altunizade'den aktardı.
Trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine yaklaştı.
3 farklı noktada meydana gelen kazalar da trafiği olumsuz etkiledi.
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