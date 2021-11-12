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İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Altunizade'den aktardı.

Megakent İstanbul'da haftanın son gününde de manzara değişmedi.

İstanbullular güne trafik yoğunluğuyle başladı.

Trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine yaklaştı.

3 farklı noktada meydana gelen kazalar da trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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