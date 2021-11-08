Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Dilaver Bey, Ali'nin de Nurgül Hanım'ın da orada olduğunu görünce o an öyle düşündüğünü dile getirdi.