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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken iddiaların odağındaki isim canlı yayına telefonla katıldı. Nurgül Beyhan'ın kayınbiraderi Dilaver Beyhan, "Aldıkları nefesin sahibiyim" derken 'kimden şüpheleniliyor?' sorusuna yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:38
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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Evinde boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Beyhan'ın kızı, Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken iddiaların odağındaki Dilaver Beyhan, canlı yayında soruları yanıtladı.

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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

1 Ağustos 2020'de Bağcılar'daki evinde öldürülen Nurgül Beyhan cinayetinde ardı arkası kesilmeyen iddialar gündeme geldi. Şüphelerin odağındaki kayınbirader Dilaver Beyhan ise, "Cinayette kardeşlerimin parmağı yok. Şu yapmış bu yapmış diyemem, kimse bana bir şey danışmadı bu konuda ama kan dedikleri için ben de intikamdan şüphelendim" dedi.

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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Dilaver Bey, Ali'nin de Nurgül Hanım'ın da orada olduğunu görünce o an öyle düşündüğünü dile getirdi.

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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

Müge Anlı, Yusuf'un Nurgül Hanım ve Yaşar Bey'in çocuğu olduğunu, neden Nurgül Hanım'ın sadece suçlandığını sorunca Dilaver Bey, o an kapıda ikisini görünce şüphelendiğini söyledi. Dilaver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine yeğeninin kendisinden alacağı olmadığını, zaten hak hukukun böyle istenmeyeceğini, o gün ilk silah patlamasında yengesinin aşağıya indiğini, neden çocuğunu alıp götürmediğini, bunun kafasına takıldığını dile getirdi.

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Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?

İşte Müge Anlı'daki canlı yayınında Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili şaşırtan detaylar...