08 Kasım 2021, Pazartesi
Nurgül Beyhan cinayetinde korkunç iddia! Kritik isim Müge Anlı’ya konuştu! Cinayetin emrini o mu verdi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken iddiaların odağındaki isim canlı yayına telefonla katıldı. Nurgül Beyhan'ın kayınbiraderi Dilaver Beyhan, "Aldıkları nefesin sahibiyim" derken 'kimden şüpheleniliyor?' sorusuna yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:38
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