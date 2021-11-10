Arama kurtarma çalışmaları 9 saatte tamamlandı! Malatya’da çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saatte tamamlandı.