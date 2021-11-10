Arama kurtarma çalışmaları 9 saatte tamamlandı! Malatya'da çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Malatya'da dün çöken iki katlı binanın arama kurtarma çalışmaları 9 saatte tamamlandı. 13 kişi yaralı kurtarılırken 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Enkazın kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saatte tamamlandı.
Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden toplam 447 personelle yürütülen çalışmalarda enkazın yaklaşık yarısı kaldırıldı.
Bölgede iş makineleriyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kentte dün binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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